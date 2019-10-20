Гол Кротова принес «Уфе» ничью в матче с ЦСКА

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 13-го тура российской премьер-лиги — 1:1. В составе армейцев забил Ильзат Ахметов, за уфимцев забил Вячеслав Кротов.

Армейцы набрали 26 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа», в активе которой 16 очков, осталась на восьмой строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига

13-й тур

«Уфа» — ЦСКА (Москва) — 1:1 (0:1)

Голы: Ахметов, 26 (0:1). Кротов, 83 (1:1).

«Уфа»: Беленов, Терентьев (Круговой, 68), Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Тилль (Голубев, 74), Карп, Фомин, Бизяк, Вомбергар (Кротов, 61).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Ахметов (Бистрович, 78), Обляков, Влашич, Кучаев, Чалов (Бийол, 62), Сигурдссон.

Предупреждения: Терентьев, 41. Фомин, 66.

Судьи: Волошин (Смоленск). Демешко (Химки), Стипиди (Краснодар).

20 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 11200 зрителей.

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