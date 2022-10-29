«Динамо» — «Химки»: судья не наказал предупреждением Макарова
На 6-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» арбитр Ян Бобровский не вынес предупреждение Денису Макарову, который ударил локтем Ираклия Чежию и разбил ему лицо.
Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».
Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».
Для динамовца желтая карточка стала бы четвертой в этом турнире — он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы игру с «Ростовом» в 16-м туре.
В первом тайме Макаров забил гол в ворота «Химок», который стал для него третьим в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
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|28.10
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|
Оренбург – Факел
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|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
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|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
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|
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|30.10
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|
Сочи – Урал
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|
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|Г
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|
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Спартак
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|
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Филипе Силва Малком
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