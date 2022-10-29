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Судейство

Сегодня, 15:12

«Динамо» — «Химки»: судья не наказал предупреждением Макарова

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».
Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».
Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».
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На 6-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» арбитр Ян Бобровский не вынес предупреждение Денису Макарову, который ударил локтем Ираклия Чежию и разбил ему лицо.

Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».
Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».
Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».
Кадр из трансляции матча «Динамо» — «Химки».

Для динамовца желтая карточка стала бы четвертой в этом турнире — он заработал бы дисквалификацию и пропустил бы игру с «Ростовом» в 16-м туре.

В первом тайме Макаров забил гол в ворота «Химок», который стал для него третьим в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Химки

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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ТБ 2.5

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Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

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Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
0
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
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9
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13
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