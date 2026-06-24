Глушенков подтвердил переговоры с «Зенитом» по новому контракту

Полузащитник сборной России и «Зенита» Максим Глушенков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Инсайдер Иван Карпов писал, что ты ведешь переговоры о продлении контракта с «Зенитом». Это так?

— Никакого предложения с личными условиями пока нет. Агент просто сказал, что мы начинаем разговаривать по продлению. Сейчас [находимся] на этой стадии.

— Писали, что «Зенит» инициировал продление заранее, потому что к тебе возник интерес из Саудовской Аравии.

— Я об этом ничего не знаю. Мне агент не говорил, что такой вариант есть.

— Есть ощущение, что скоро ты сможешь стать одним из самых богатых футболистов России. Какими в свое время были Смолов, Кокорин и Дзюба, например.

— Думаю, мне до них далеко.

— Тем не менее ты уже понял, что за свою карьеру уже точно очень хорошо заработаешь?

— Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт, а не выпрашиваю деньги.

— Чувствуешь, что как футболист финансово состоялся?

— Надеюсь, что еще нет. Но не в деньгах счастье. Понятно, что без них не проживешь и стремиться к лучшему надо...

Текущее соглашение 26-летнего полузащитника с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года.