Стало известно, когда Соболев дебютирует в «Зените»

Как стало известно «СЭ», 27-летний нападающий Александр Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака», начнет заниматься в общей группе в ближайшую среду. Пока он работает на базе в Удельном парке по индивидуальной программе.

В тот же день, 4 сентября, ожидается возвращение в общую группу 25-летнего атакующего хавбека Максима Глушенкова, который должен восстановиться к матчу 8-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится 14 сентября.

8-го же «Зенит» проведет спарринг с «Кайратом» в Алматы. Предполагается, что Соболев полетит в Казахстан, а Глушенков нет.