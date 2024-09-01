Стало известно, когда Соболев дебютирует в «Зените»
Как стало известно «СЭ», 27-летний нападающий Александр Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака», начнет заниматься в общей группе в ближайшую среду. Пока он работает на базе в Удельном парке по индивидуальной программе.
В тот же день, 4 сентября, ожидается возвращение в общую группу 25-летнего атакующего хавбека Максима Глушенкова, который должен восстановиться к матчу 8-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится 14 сентября.
8-го же «Зенит» проведет спарринг с «Кайратом» в Алматы. Предполагается, что Соболев полетит в Казахстан, а Глушенков нет.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
3
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
4
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
5
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
6
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|0 : 3
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|1 : 0
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|0 : 0
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|2 : 2
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|0 : 1
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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