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Глушаков о российском паспорте для Промеса: «В бане был и самогон пробовал! Наш в доску»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Квинси Промес и Денис Глушаков в бане.
Фото Фото из личного архива Дениса Глушакова

Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес может получить российское гражданство.

«Если Квинси хочет получить российское гражданство, это нормально. Он же не сможет играть за сборную России. Он уже в бане был и самогон пробовал! Можно сказать, прожженый русский человек, наш в доску!» — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее о том, что 30-летний Промес может получить гражданство РФ, сообщал журналист Иван Карпов.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего ушел в «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб. На его счету 98 голов и 48 результативных передач в 200 матчах за красно-белых.

Глушаков играл с Промесом за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

Денис Глушаков
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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