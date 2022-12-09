Агент Баринова: «Европа? Если появятся варианты, подходящие «Локомотиву», готовы их рассмотреть»

Футбольный агент Павел Банатин рассказал о ситуации с возможным переходом полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в европейский клуб.

«Дима такой человек, что даже сейчас, когда все полетели в Дубаи, на Мальдивы, он остался проводить отпуск дома с семьей, за своей любимой рыбалкой. Баринов говорил в интервью, что хотел бы проверить себя на более высоком уровне, но так скажет любой футболист. Опять же, если появятся какие-то варианты и «Локомотив» расценит их как подходящие, наша сторона готова их рассмотреть. Сейчас мы не забиваем себе голову, есть определенные задачи, которые нужно выполнять. Идем шаг за шагом, если будет что-то, рассмотрим. Сейчас — отпуск», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к Баринову проявляла испанская «Валенсия». Также 26-летний игрок говорил, что им интересовался топ-клуб Турции.

В сезоне-2022/23 Баринов провел 20 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.