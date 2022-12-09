Вратаря «Локомотива» Касьяненко избили возле магазина в Москве

Голкипера «Локомотива» Александра Касьяненко избили возле магазина в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 20-летний игрок 22 ноября стал участником конфликта возле магазина на Домодедовской улице. Касьяненко получил сильный удар в лицо, после чего ему потребовалась медицинская помощь. С заявлением в правоохранительные органы он обратился недавно.

Отмечается, что полицейские установили личность подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Касьяненко является воспитанником «Локомотива». С 2020 по 2022 год он выступал за «Казанку». За это время он провел в составе команды 12 матчей, в которых пропустил 14 матчей. Пять встреч Касьяненко отстоял на ноль.