Глушаков поздравил Галицкого с чемпионством «Краснодара»: «Чуть насолили «Зениту» в год столетия»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Краснодара» в чемпионате России-2024/2025.

В субботу, 24 мая, «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) и заняли первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками, опередив ставший вторым «Зенит» на одно очко.

«С одной стороны, мне все равно, а с другой — я очень уважаю Сергея Николаевича Галицкого и рад, что его клуб выиграл это чемпионство. Его вклад в российский футбол и спорт очень ценен. Он проделал большой путь и заслужил этот титул. Хочу поздравить его и футбольный клуб «Краснодар». Команда чуть насолила «Зениту» в год столетия», — сказал Глушаков «СЭ».

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. До него «Зенит» выигрывал РПЛ шесть сезонов подряд.