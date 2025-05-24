Агкацев созвонился с Сафоновым после завоевания чемпионства в РПЛ

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и экс-вратарь черно-зеленых Матвей Сафонов, ныне выступающий за «ПСЖ», связались по телефону после победы «быков» в РПЛ.

Сафонов поздравил бывшего партнера по команде с завоеванием трофея, а тот, в свою очередь, пожелал парижанам удачи в финале Кубка Франции против «Реймса», который пройдет позже в субботу.

24 мая «Краснодар» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стал чемпионом России.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Летом 2024 года он присоединился к «ПСЖ», подписав контракт с французским клубом до 2029-го.