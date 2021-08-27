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Быстрее Баринова в чемпионате России две красные карточки получали два футболиста

23:41
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил красную карточку в матче 6-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:1).

Это удаление стало вторым в нынешнем сезоне для хавбека красно-зеленых.

Только два футболиста в истории турнира зарабатывали два удаления быстрее Баринова.

В 2010 году вторую красную карточку в пятом туре увидел перед собой хавбек «Сибири» Александр Макаренко, а 2016-м — полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.

Футболисты, заработавшие две красные карточки менее, чем в 10 турах чемпионата России

Сезон

Игрок

Команда

Матчи с удалениями

Туры

2010

Александр Макаренко

Сибирь

Сатурн (г) — 1:1

2-й

Анжи (д) — 2:4

5-й

2016/17

Александр Гацкан

Ростов

Зенит (г) — 2:3

3-й

Ахмат (г) — 1:2

5-й

2020/21

Дмитрий Баринов

Локомотив

Уфа (г) — 1:1

3-й

Динамо (г) — 1:1

3-й

2012/13

Сальваторе Боккетти

Рубин

Волга (г) — 2:1

3-й

Ахмат (д) — 1:2

7-й

1999

Эрик Яхимович

Динамо

Торпедо (г) — 1:0

3-й

Черноморец (г) — 1:2

8-й

2009

Марко Баша

Локомотив

Зенит (д) — 1:1

5-й

Москва (г) — 0:0

8-й

1994

Сергей Ушаков

Динамо Ст

Лада (д) — 1:0

1-й

Торпедо (д) — 0:0

9-й

2008

Славолюб Джорджевич

Шинник

Томь (г) — 1:2

5-й

Спартак (г) — 3:4

9-й

2018/19

Дмитрий Белоруков

Анжи

Спартак (г) — 0:1

3-й

Зенит (д) — 2:1

9-й

2019/20

Валерий Чуперка

Тамбов

Оренбург (г) — 2:2

5-й

ЦСКА (д) — 0:2

9-й

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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