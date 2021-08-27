Быстрее Баринова в чемпионате России две красные карточки получали два футболиста

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил красную карточку в матче 6-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:1).

Это удаление стало вторым в нынешнем сезоне для хавбека красно-зеленых.

Только два футболиста в истории турнира зарабатывали два удаления быстрее Баринова.

В 2010 году вторую красную карточку в пятом туре увидел перед собой хавбек «Сибири» Александр Макаренко, а 2016-м — полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.

Футболисты, заработавшие две красные карточки менее, чем в 10 турах чемпионата России