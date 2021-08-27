Быстрее Баринова в чемпионате России две красные карточки получали два футболиста
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил красную карточку в матче 6-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:1).
Это удаление стало вторым в нынешнем сезоне для хавбека красно-зеленых.
Только два футболиста в истории турнира зарабатывали два удаления быстрее Баринова.
В 2010 году вторую красную карточку в пятом туре увидел перед собой хавбек «Сибири» Александр Макаренко, а 2016-м — полузащитник «Ростова» Александр Гацкан.
Футболисты, заработавшие две красные карточки менее, чем в 10 турах чемпионата России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи с удалениями
|
Туры
|
2010
|
Александр Макаренко
|
Сибирь
|
Сатурн (г) — 1:1
|
2-й
|
|
|
|
Анжи (д) — 2:4
|
5-й
|
2016/17
|
Александр Гацкан
|
Ростов
|
Зенит (г) — 2:3
|
3-й
|
|
|
|
Ахмат (г) — 1:2
|
5-й
|
2020/21
|
Дмитрий Баринов
|
Локомотив
|
Уфа (г) — 1:1
|
3-й
|
|
|
|
Динамо (г) — 1:1
|
3-й
|
2012/13
|
Сальваторе Боккетти
|
Рубин
|
Волга (г) — 2:1
|
3-й
|
|
|
|
Ахмат (д) — 1:2
|
7-й
|
1999
|
Эрик Яхимович
|
Динамо
|
Торпедо (г) — 1:0
|
3-й
|
|
|
|
Черноморец (г) — 1:2
|
8-й
|
2009
|
Марко Баша
|
Локомотив
|
Зенит (д) — 1:1
|
5-й
|
|
|
|
Москва (г) — 0:0
|
8-й
|
1994
|
Сергей Ушаков
|
Динамо Ст
|
Лада (д) — 1:0
|
1-й
|
|
|
|
Торпедо (д) — 0:0
|
9-й
|
2008
|
Славолюб Джорджевич
|
Шинник
|
Томь (г) — 1:2
|
5-й
|
|
|
|
Спартак (г) — 3:4
|
9-й
|
2018/19
|
Дмитрий Белоруков
|
Анжи
|
Спартак (г) — 0:1
|
3-й
|
|
|
|
Зенит (д) — 2:1
|
9-й
|
2019/20
|
Валерий Чуперка
|
Тамбов
|
Оренбург (г) — 2:2
|
5-й
|
|
|
|
ЦСКА (д) — 0:2
|
9-й
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