Глушаков ответил на вопрос о возможном попадании «Химок» в Лигу Европы
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после победы над «Ростовом» (1:0) в беседе с «СЭ» высказался о целях команды на остаток сезона.
«Не можем сказать сейчас, попадем мы в Лигу Европы или нет. Таблица плотная и наверху, и внизу. Мы играем в свое удовольствие и выкладываемся в каждом матче. Это приносит свои плоды. На таблицу мы не смотрим. Там уже много кто мог и вылететь, и стать чемпионом, а в последнем туре проигрывал. Нельзя сказать, что это благодаря Мирзову, или мне, или еще кому-то. Вся команда выкладывается. Будем и дальше бороться», — сказал Глушаков.
«Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка. Подмосковная команда не проигрывает на протяжении 9 игр: 7 побед и две ничьих.
(Владимир Пушкарев)
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