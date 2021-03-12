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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глушаков в соцсетях отреагировал на победу «Химок» над «Ростовом»

22:04
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков 12 марта на своей странице в Instagram прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Красно-черную машину — с победой! У каждого свои трофеи, я свою банку уже получил. Кто куда, а я — отмечать. Рождение доченьки и победу! Вперед, «Химки», — подписал публикацию Глушаков.

После этого матча «Химки» с 32 очками занимают девятое место в турнирной таблице, «Ростов» с 34 очками — на седьмой строчке.

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