Глушаков сообщил о переговорах с «Химками» о продлении контракта

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков 12 марта после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ в беседе с «СЭ» рассказал подробности переговоров с клубом о продлении контракта.

«Планирую ли я продлевать контракт? Ну да, почему нет? Сейчас сделали новое предложение, идет стадия переговоров», — сказал Глушаков.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 34-летний россиянин провел 12 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу.

Глушаков присоединился к подмосковной команде 1 октября 2020 года на правах свободного агента.

(Владимир Пушкарев)