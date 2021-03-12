Глушаков сообщил о переговорах с «Химками» о продлении контракта
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков 12 марта после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ в беседе с «СЭ» рассказал подробности переговоров с клубом о продлении контракта.
«Планирую ли я продлевать контракт? Ну да, почему нет? Сейчас сделали новое предложение, идет стадия переговоров», — сказал Глушаков.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 34-летний россиянин провел 12 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу.
Глушаков присоединился к подмосковной команде 1 октября 2020 года на правах свободного агента.
(Владимир Пушкарев)
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