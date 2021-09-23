Глушаков: «Может, у Жиркова откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что экс-защитник сборной России Юрий Жирков может продолжить карьеру после игры на любительском уровне.

Ранее стало известно, что Жирков будет играть в ЛФЛ за команду «Аминьево». Его профиль появился на сайте ЛФЛ, где указана его новая команда.

«По поводу Юры я узнал от ребят, что он присоединился к команде и будет набирать форму. А там дальше посмотрим — может, у него откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется. Пока с ним не общался, но мы еще с ним сыграем на одном поле, подвигаемся.

Не знаю его планы — он набирает форму после травмы: тренироваться это одно, а когда играешь, пускай на любительском уровне, это совершенно другое. Ты получаешь удовольствие от футбола, никто не платит деньги. В каких-то любительских командах платят, но у нас в «Аминьево» играют только из-за того, что есть хороший коллектив.

Я сам там давно: набирал форму, когда нигде не играл, а когда был в премьер-лиге, то приезжал туда во время перерыва на игры сборных, поскольку почему я должен сидеть дома, когда могу пойти поиграть для интенсивности тренировочного процесса с хорошими футболистами», — цитирует Глушакова ТАСС.

У 38-летнего игрока после ухода из «Зенита» на данный момент нет профессионального контракта. Ранее сообщалось, что он может вернуться в ЦСКА, но эта информация не подтвердилась.

Жирков — пятикратный чемпион России, чемпион Англии, бронзовый призер Евро-2008.