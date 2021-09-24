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Карп жалеет об уходе из «Уфы»

07:52
Кэтэлин Карп. Фото Instagram
Кэтэлин Карп. Фото Instagram
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Экс-полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп признался, что сожалеет об уходе из российского клуба. 27-летний молдавский футболист в феврале покинул команду и перешел в «Тамбов».

Кэтэлин Карп.Карп расторг контракт с «Уфой»

«На данный момент я нахожусь в поисках клуба. Так сложились обстоятельства, что в последнее время случилось много неприятных ситуаций в жизни и я на некоторое время выпал из футбола.

Мне звонили с предложением перейти в бухарестское «Динамо», но я с самого начала отверг этот вариант. Сейчас «Динамо» — это не тот клуб, что был раньше, и я посчитал, что это будет не самый лучший вариант для карьеры. Молдавский чемпионат также не рассматриваю.

Очень жалею, что ушел из «Уфы». Доверился не тому человеку, скажем так. Мой тогдашний агент пообещал трудоустроить в классной команде, но получился, к сожалению, «Тамбов», который обанкротился", — цитирует Moldfootball.com Карпа.

Напомним, 1 июля у Карпа закончился контракт с «Тамбовом», поэтому сейчас игрок без клуба.

Дополнительная информация:

https://moldfootball.com/ru/news/kehtehlin-karp-ochen-zhaleju-chto-ushjol-iz-ufy-doverilsja-ne-tomu-cheloveku?fbclid=IwAR3TjIbiMr5S_fgVlUuNNWYAuKYfazalGKWqtW80GZax0VbHDgbEs2ZYHKs

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Евгений Козинов все материалы автора

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