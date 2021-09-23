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Юрий Жирков будет выступать за «Аминьево» в ЛФЛ

17:20
Юрий Жирков. Фото ФК «Зенит» Профиль Юрия Жиркова на сайте ЛФЛ.
Юрий Жирков. Фото ФК «Зенит»
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Бывший защитник «Зенита», «Челси», ЦСКА, «Анжи» и сборной России Юрий Жирков будет играть в ЛФЛ за команду «Аминьево», сообщает сайт соревнований. Его профиль появился на сайт ЛФЛ, где указана его новая команда.

Профиль Юрия Жиркова на сайте ЛФЛ.
Профиль Юрия Жиркова на сайте ЛФЛ.

У 38-летнего игрока после ухода из «Зенита» на данный момент нет профессионального контракта. Ранее сообщалось, что он может вернуться в ЦСКА, но эта информация не подтвердилась.

Жирков — пятикратный чемпион России, чемпион Англии, бронзовый призер Евро-2008.

Дополнительная информация:

https://lfl.ru/person114932?player_id=219688

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Евгений Петров все материалы автора

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