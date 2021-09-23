Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Витора Перейры на пост главы департамента судейства РФС.

«Я считаю, что руководство судейского отдела в лице Хачатурянца качественно выполняет свою работу. Я вижу, что судьи у нас растут в классе, есть хорошие перспективы. Ашоту виднее, кого лучше назначить на должность главы департамента судейства. Поставили португальца — значит, это был лучший вариант из всех возможных. У меня нет никаких претензий по назначению иностранца на этот пост. Посмотрим, как наши арбитры будут себя проявлять», — сказал Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

64-летний экс-арбитр ФИФА работал на матчах ЧМ 1998 и 2002 годов, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е.