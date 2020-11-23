Глушаков: «Чтобы победить в Уфе, нужна полная самоотдача»
22:01
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отметил, что его команде непросто далась победа над «Уфой» (2:1) в 15-м туре Тинькофф чемпионата России.
«В Уфе всегда тяжело, — написал Глушаков в Instagram. — Чтобы выиграть, нужна полная самоотдача. Плюс в это время года — ветер, мороз, вот это вот все. Так что это трудная победа, + 3 очка, идем дальше!»
33-летний Денис Глушаков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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