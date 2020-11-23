Глушаков: «Чтобы победить в Уфе, нужна полная самоотдача»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отметил, что его команде непросто далась победа над «Уфой» (2:1) в 15-м туре Тинькофф чемпионата России.

«В Уфе всегда тяжело, — написал Глушаков в Instagram. — Чтобы выиграть, нужна полная самоотдача. Плюс в это время года — ветер, мороз, вот это вот все. Так что это трудная победа, + 3 очка, идем дальше!»

33-летний Денис Глушаков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.