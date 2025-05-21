Globo: Вендел не вернется в Россию

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел не вернется в Россию. Он будет готовиться к клубному чемпионату мира в составе «Ботафого», пишет Globo.

27-летний футболист, который получил травму задней мышцы правого бедра в начале мая, договорился с «Зенитом» о том, что не будет возвращаться в Россию. При этом лечение будет проходить в Бразилии.

Вендел перешел в «Ботафого» вместе с другим бразильским игроком «Зенита» Артуром. Сообщалось, что Артур присоединился к бразильскому клубу в обмен на атакующего полузащитника Луиса Энрике. Вендел станет игроком «Ботафого» по окончании сезона РПЛ, согласно взаимообязывающему соглашению клубов.

В сезоне-2024/25 Вендел провел за «Зенит» 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 13 результативных передач. За санкт-петербургский клуб он выступает с октября 2020 года.