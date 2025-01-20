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Вендел и Артур перейдут из «Зенита» в «Ботафого»

Даниил Аршавский
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Вендел.
Фото Дарья Исаева, архив «СЭ»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел и нападающий сине-бело-голубых Артур перейдут «Ботафого» сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Артур переходит в «Ботафого» в обмен на атакующего полузащитника бразильского клуба Луиса Энрике. Вендел также станет игроком «Ботафого» по окончании сезона РПЛ, согласно взаимообязывающему соглашению клубов.

26-летний Артур выступал за «Зенит» с 8 января 2024 года. За 36 матчей в составе петербургской команды нападающий забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач. Рыночная стоимость игрока по оценке портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

27-летний Вендел выступает за сине-бело-голубых с 6 октября 2020 года, срок действия его контракта с «Зенитом» истекает 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне хавбек забил 2 гола и отдал 11 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Хавбек «Ботафого» Луис Энрике стал игроком петербургского клуба, подписав контракт по схеме 4+1, и присоединится к команде после прохождения медосмотра в Дохе.

Источник: fc-zenit.ru
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Ботафого
ФК Зенит
Артур (Зенит)
Луис Энрике (футболист)
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4
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5
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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