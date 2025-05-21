Карвальо заявил, что готов войти в тренерский штаб ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо признался, что рассмотрел бы предложении о возвращении на работу в клуб.

«Может быть, я и не планировал прожить в Москве до конца своих дней, но если президент ЦСКА меня пригласит и найдет мне должность в тренерском штабе, кто знает, может быть, я и приму это предложение», — цитирует Карвальо РИА «Новости».

Ранее бразилец принял участие в гала-матче ЦСКА FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Он провел 140 матчей, забил 26 мячей и сделал 45 результативных передач. Также в активе полузащитника один гол в трех матчах в сборной Бразилии.