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Карвальо заявил, что готов войти в тренерский штаб ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниэл Карвальо с семьей.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо признался, что рассмотрел бы предложении о возвращении на работу в клуб.

«Может быть, я и не планировал прожить в Москве до конца своих дней, но если президент ЦСКА меня пригласит и найдет мне должность в тренерском штабе, кто знает, может быть, я и приму это предложение», — цитирует Карвальо РИА «Новости».

Ранее бразилец принял участие в гала-матче ЦСКА FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Он провел 140 матчей, забил 26 мячей и сделал 45 результативных передач. Также в активе полузащитника один гол в трех матчах в сборной Бразилии.

Источник: РИА «Новости»
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Даниэл Карвальо
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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
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 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
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11
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
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10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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