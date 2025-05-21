Карвальо заявил, что готов войти в тренерский штаб ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо признался, что рассмотрел бы предложении о возвращении на работу в клуб.
«Может быть, я и не планировал прожить в Москве до конца своих дней, но если президент ЦСКА меня пригласит и найдет мне должность в тренерском штабе, кто знает, может быть, я и приму это предложение», — цитирует Карвальо РИА «Новости».
Ранее бразилец принял участие в гала-матче ЦСКА FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА.
Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Он провел 140 матчей, забил 26 мячей и сделал 45 результативных передач. Также в активе полузащитника один гол в трех матчах в сборной Бразилии.
Источник: РИА «Новости»
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|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
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|10.10
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|Ж
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|2
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