Источник: Станкович и Ивич входят в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера ПАОК

ПАОК рассматривает варианты замены главного тренера команды Рэзвана Луческу, сообщает греческое издание MetroSport.

По информации источника, в число кандидатов входит главный тренер «Спартака» Деян Станкович, если он покинет красно-белых по окончании сезона.

Также в шорт-листе бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич, который сейчас возглавляет «Аль-Айн» в ОАЭ, и экс-полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера. С лета 2024 года он тренирует словенский «Целе».

В сезоне-2024/25 ПАОК финишировал на третьем месте в чемпионате Греции. Чемпионом страны стал «Олимпиакос», второе место занял «Панатинаикос». Кроме того, ПАОК уступил румынскому ФКСБ в стыковом раунде плей-офф Лиги Европы.

За команду выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев.