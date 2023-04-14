Семак: «Барриос готов сыграть с «Ростовом» полный матч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Вильмара Барриоса перед матчем 23-го тура РПЛ с «Ростовом.

Хавбек получил травму плеча в матче 19-го тура чемпионата России с «Химками» (3:2).

— В матче с «Локомотивом» Вильмар Барриос выходил на замену. Каково его состояние, готов ли он играть все 90 минут?

— Думаю, готов. Если перед «Локомотивом» всего несколько занятий, буквально 2-3, он провел вместе с командой после достаточно большого перерыва. Практически три недели он не тренировался. Конечно, его состояние функциональное было неоптимальным, мы дополнительно перестраховались, травма непростая, достаточно серьезная. По максимуму попытались его поберечь, а сейчас неделю он работает в общей группе, поэтому на мой взгляд он готов, чтобы сыграть полный матч.

— «Ростов» сложно назвать исторически принципиальном соперником. Тем не менее, команда идет на втором месте. Добавит ли это футболистам дополнительный настрой или мотивацию?

— У нас на каждую игру настрой и мотивация соответствующие тем целям, которые перед нами стоят. В этом отношении нам нужно и дальше также продолжать готовиться, показывать максимально хорошую и качественную игру. При этом важен и настрой, и борьба, и те компоненты, в том числе в движении, где мы не должны уступить.

Матч начнется 16 апреля в 19.00 мск.

Георгий Горностаев