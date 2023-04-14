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Сегодня, 11:10

Семак: «Ростов» играет активно, прессингует — будет интересная игра»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ.

—  В «Ростове» хорошее поле, после долгих измерений выяснили, что оно 105 на 68. Какого футбола вы там ждете и можно ли сказать, что это будет противостояние двух идеологий? Ростовская команда больше делает акцент на россиян, а «Зенит» на легионеров, бразильцев.

— Что касается поля и его состояния — то это прекрасно, что поле в хорошем состоянии. Что касается соперничества двух идеологий — скорее это противостояние двух команд. У каждой есть свои задачи и цели. Обе команды хотят побеждать, у каждой есть свои плюсы, коими и мы, и «Ростов» хотим воспользоваться. Что будет на футбольном поле не знает никто. Футбол интересен тем, что он непредсказуемый, каждая игра дается непросто, с тем же «Уралом», «Локомотивом». Не сомневаюсь, что с «Ростовом» будет также достаточно упорная, но при этом интересная игра. «Ростов» играет активно, пытается прессинговать, старается выходить из обороны через короткие и средние передачи. Мы вправе ждать именно хорошего по качеству футбола.

—  Все ли готовы сыграть, каково состояние Мантуана и Ерохина? Не добавились ли в лазарете еще фамилии?

— Нет, не добавились на сегодняшний час. У нас еще сегодня тренировочное занятие, завтра. Саша Ерохин возвращается, тренируется вместе с командой сегодня. Его участие мы обсудим после занятий сегодня, в крайнем случае завтра. Густаво Мантуан пока не готов, но с понедельника-вторника начнет заниматься в общей группе и к следующей игре будет готов.

Матч состоится 16 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Георгий Горностаев

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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