Семак: «Ростов» играет активно, прессингует — будет интересная игра»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч с «Ростовом» в 23-м туре РПЛ.
— В «Ростове» хорошее поле, после долгих измерений выяснили, что оно 105 на 68. Какого футбола вы там ждете и можно ли сказать, что это будет противостояние двух идеологий? Ростовская команда больше делает акцент на россиян, а «Зенит» на легионеров, бразильцев.
— Что касается поля и его состояния — то это прекрасно, что поле в хорошем состоянии. Что касается соперничества двух идеологий — скорее это противостояние двух команд. У каждой есть свои задачи и цели. Обе команды хотят побеждать, у каждой есть свои плюсы, коими и мы, и «Ростов» хотим воспользоваться. Что будет на футбольном поле не знает никто. Футбол интересен тем, что он непредсказуемый, каждая игра дается непросто, с тем же «Уралом», «Локомотивом». Не сомневаюсь, что с «Ростовом» будет также достаточно упорная, но при этом интересная игра. «Ростов» играет активно, пытается прессинговать, старается выходить из обороны через короткие и средние передачи. Мы вправе ждать именно хорошего по качеству футбола.
— Все ли готовы сыграть, каково состояние Мантуана и Ерохина? Не добавились ли в лазарете еще фамилии?
— Нет, не добавились на сегодняшний час. У нас еще сегодня тренировочное занятие, завтра. Саша Ерохин возвращается, тренируется вместе с командой сегодня. Его участие мы обсудим после занятий сегодня, в крайнем случае завтра. Густаво Мантуан пока не готов, но с понедельника-вторника начнет заниматься в общей группе и к следующей игре будет готов.
Матч состоится 16 апреля. Начало — в 19.00 мск.
Георгий Горностаев
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4