Семак — о неприличном жесте Вендела: «Это его не красит, но ничего демонстративного не было»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поведение полузащитника команды Вендела, который получил красную карточку за неприличный жест в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

27-летний футболист пропустит следующую игру сине-бело-голубых в чемпионате России против «Спартака», которая пройдет 16 марта в Москве.

«Он не сдержался, конечно, его это не красит, но ничего демонстративного не было. То, что камера выхватила и обратила внимание... Почему-то другие моменты не показывают, тот же момент, о котором я сказал. Почему не удалили игрока, который изображал обезьяну, скажите, пожалуйста. Странно!» — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

Ранее главный тренер «Зенита» заявил, что один из игроков «Факела» во время матча изображал макаку.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» (43) по дополнительным показателям.