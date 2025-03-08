Мостовой считает, что Венделу могут отменить красную карточку перед матчем со «Спартаком»
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, могут ли отменить красную карточку полузащитника «Зенита» Вендела за удаление в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).
— Футболисту «Реала» Винисиусу отменяли красную карточку, когда он подвергался расизму в ла лиге. Как вы считаете, возможно ли такое в РПЛ?
— Такое возможно. За свою карьеру я много видел жестов. Здесь нужно поступать логично. Если Сергей Семак или кто-то еще видел, плюс он ответил. Почему Вендела можно оскорблять с трибуны? Футбол это эмоции, нервы. Тем более когда что-то кричат, конечно, нужно оправдать. Нужно внимательно рассмотреть эпизод. На каждых пяти метрах сейчас камеры. Включили — посмотрели. Если правда его кто-то провоцировал и оскорблял, то, конечно, за что его удалять. Думаю, не один Семак видел, а многие, футболисты тоже. Что касается удаления игрока «Факела» Якимова, это не красная, конечно. Это желтая. Думаю, здесь судья тоже неправ.
Судья Виталий Мешков удалил с поля 27-летнего футболиста на 74-й минуте за неприличный жест в адрес соперника. Вендел пропустит игру со «Спартаком» в 20-м туре чемпионата России.
Позднее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что фанаты «Факела» обзывали Вендела «макакой».
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5
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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