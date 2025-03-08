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8 марта 2025, 17:52

Мостовой считает, что Венделу могут отменить красную карточку перед матчем со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент
Полузащитник «Зенита» Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, могут ли отменить красную карточку полузащитника «Зенита» Вендела за удаление в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

— Футболисту «Реала» Винисиусу отменяли красную карточку, когда он подвергался расизму в ла лиге. Как вы считаете, возможно ли такое в РПЛ?

— Такое возможно. За свою карьеру я много видел жестов. Здесь нужно поступать логично. Если Сергей Семак или кто-то еще видел, плюс он ответил. Почему Вендела можно оскорблять с трибуны? Футбол это эмоции, нервы. Тем более когда что-то кричат, конечно, нужно оправдать. Нужно внимательно рассмотреть эпизод. На каждых пяти метрах сейчас камеры. Включили — посмотрели. Если правда его кто-то провоцировал и оскорблял, то, конечно, за что его удалять. Думаю, не один Семак видел, а многие, футболисты тоже. Что касается удаления игрока «Факела» Якимова, это не красная, конечно. Это желтая. Думаю, здесь судья тоже неправ.

Судья Виталий Мешков удалил с поля 27-летнего футболиста на 74-й минуте за неприличный жест в адрес соперника. Вендел пропустит игру со «Спартаком» в 20-м туре чемпионата России.

Позднее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что фанаты «Факела» обзывали Вендела «макакой».

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