Лунев пропустит матч против махачкалинского «Динамо»

Как стало известно «СЭ», вратарь «Динамо» Андрей Лунев пропустит матч 20-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

4 марта в пресс-службе бело-голубых сообщили «СЭ», что 33-летнему голкиперу диагностирован сильный ушиб после матча 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

В текущем сезоне Лунев провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 18 мячей и пять раз отыграл на ноль.

Московское «Динамо» сыграет с махачкалинским в субботу, 8 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.