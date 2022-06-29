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Сегодня, 22:28

Семак о новичках «Зенита»: «Мы постарались сделать все возможное, чтобы выжать все из этой ситуации»

Семак рассказал о новичках клуба Иване и Мантуану
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог товарищеского матча с ЦСКА (3:0).

— Хорошая игра и по движению, и по качеству, — цитирует Семака корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев. — Вышедшие на замену ребята тоже сыграли хорошо. С точки зрения результата все хорошо. Главное, что все здоровы. Постараемся подойти к официальной части в лучшем состоянии.

— Что можете сказать по новичкам — Ивану и Мантуану?

— Мы постарались сделать все возможное, чтобы выжать все из этой ситуации. Одоевский и Кержаков два вратаря, в обойму нужно три. Сейчас думаю, что они у нас будут. Что касается второго новичка. Он пропустил некоторое время из-за травм, но он прошел через юношеские сборные. Думаю, что он может составить конкуренцию и увеличить обойму игроков. Наличие игрока, вероятность потери которых ниже, является важной. Ждем их, чтобы они внесли свой вклад.

Сегодня, 29 июня стало известно, что состав «Зенита» пополнят вратарь «Коринтианса» Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.

Сергей Семак
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ФК Зенит
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