Губерниев заявил, что Алаев не будет новым президентом РПЛ
Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что временно исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев не станет новым президентом лиги.
«Ребята, важные новости футбольного обозревателя! По моей информации, Алаев, видимо, не будет новым президентом РПЛ! Клубы РПЛ уже ищут альтернативного кандидата! Жаркое футбольное лето!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.
Источник: https://t.me/RealGuberniev/5063
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