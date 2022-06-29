«Зенит» официально отпустил Алберто в аренду в обмен на двух игроков «Коринтианс»

«Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о двусторонней аренде игроков.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, нападающий Юри Алберто проведет сезон-2022/23 в составе «Коринтианс».

Состав «Зенита» пополнят вратарь бразильского клуба Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.

Соглашения вступят в силу с середины июля, когда Иван и Мантуан прибудут из Бразилии в Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом.