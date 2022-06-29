Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:24

«Зенит» официально отпустил Алберто в аренду в обмен на двух игроков «Коринтианс»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о двусторонней аренде игроков.

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, нападающий Юри Алберто проведет сезон-2022/23 в составе «Коринтианс».

Состав «Зенита» пополнят вратарь бразильского клуба Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.

Соглашения вступят в силу с середины июля, когда Иван и Мантуан прибудут из Бразилии в Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом.

Источник: https://t.me/fczenit/5951
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
6
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Представитель Кассьерры: «Все устроено так, что Матео будет игроком «Зенита». Осталось только подписать контракт»
Отец Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к Денису
«Динамо» не ведет переговоров с Черышевым
«Спартак» — «Балтика»: прогноз на товарищеский матч 29 июня 2022 года
Оздоев получил предложения от «Аль-Иттифака» и «Дамака»
Радченко считает, что у Дзюбы и Оздоева не будет проблем с адаптацией в «Галатасарае»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отец Черышева опроверг информацию об интересе «Динамо» к Денису

Представитель Кассьерры: «Все устроено так, что Матео будет игроком «Зенита». Осталось только подписать контракт»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости