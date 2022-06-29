Сутормин выиграл у Клаудиньо право пробить пенальти в камень-ножницы-бумагу

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвел итоги товарищеского матча против ЦСКА (3:0) на турнире «Кубок Матч Премьер». В этой встрече Сутормин оформил дубль, забив один из голов с пенальти.

— Алексей, поздравляем с победой, поздравляем с победным голом и дублем! Для начала — пара слов об игре.

— Думаю, хорошая игра с нашей стороны — с самого начала мы завладели преимуществом, забили голы, имели моменты. Хорошая игра, нужно двигаться в этом же направлении, готовиться к Суперкубку, — цитирует игрока сайт сине-бело-голубых.

— На фоне двух предыдущих подготовительных матчей сегодня «Зенит» куда более уверенно переиграл соперника. С чем это связано?

— Нагрузки становятся поменьше, плюс в Петербурге погода была потеплее, чем сегодня. С каждым днем мы набираем тонус, в котором должны находиться. Думаю, это главное. Сегодня мы играли хорошо и заслуженно победили.

— Давайте вспомним ваш первый гол: он получился особенно красивым.

— Да, там Бака навесил — хорошо, что Клаудиньо не дотянулся до этой передачи — потому что я уже подстроился под мяч, хорошо попал. Хороший гол, надеюсь, что смогу забить такие же в сезоне. Поздравляю маму с днем рождения — она просила забить в этот день, а у меня получилось два — два гола для нее.

— Если составлять ваш собственный рейтинг забитых мячей, сегодняшний оказался бы в пятерке?

— Да, думаю, что да. Сейчас уже сложно вспомнить все голы, но в пятерку тех, что я забил в Премьер-лиге, он точно войдет. Давно я не забивал с игры — последний гол был в ворота «Мальме». Надеюсь, что и в сезоне так же получится.

— Первый гол вы забили, потому что Клаудиньо не дотянулся. Право исполнить пенальти вы выиграли у бразильца в камень-ножницы-бумагу. Как это объясните?

— Да, в этой игре также участвовал Андрей Мостовой. Не знаю, удача это или нет, но в турнире на сборах я не выиграл, а сегодня удалось подойти к мячу и забить пенальти. А вообще все были готовы пробить, поэтому мы просто решили немного посмеяться.