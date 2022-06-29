Сутормин выиграл у Клаудиньо право пробить пенальти в камень-ножницы-бумагу
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин подвел итоги товарищеского матча против ЦСКА (3:0) на турнире «Кубок Матч Премьер». В этой встрече Сутормин оформил дубль, забив один из голов с пенальти.
— Алексей, поздравляем с победой, поздравляем с победным голом и дублем! Для начала — пара слов об игре.
— Думаю, хорошая игра с нашей стороны — с самого начала мы завладели преимуществом, забили голы, имели моменты. Хорошая игра, нужно двигаться в этом же направлении, готовиться к Суперкубку, — цитирует игрока сайт сине-бело-голубых.
— На фоне двух предыдущих подготовительных матчей сегодня «Зенит» куда более уверенно переиграл соперника. С чем это связано?
— Нагрузки становятся поменьше, плюс в Петербурге погода была потеплее, чем сегодня. С каждым днем мы набираем тонус, в котором должны находиться. Думаю, это главное. Сегодня мы играли хорошо и заслуженно победили.
— Давайте вспомним ваш первый гол: он получился особенно красивым.
— Да, там Бака навесил — хорошо, что Клаудиньо не дотянулся до этой передачи — потому что я уже подстроился под мяч, хорошо попал. Хороший гол, надеюсь, что смогу забить такие же в сезоне. Поздравляю маму с днем рождения — она просила забить в этот день, а у меня получилось два — два гола для нее.
— Если составлять ваш собственный рейтинг забитых мячей, сегодняшний оказался бы в пятерке?
— Да, думаю, что да. Сейчас уже сложно вспомнить все голы, но в пятерку тех, что я забил в Премьер-лиге, он точно войдет. Давно я не забивал с игры — последний гол был в ворота «Мальме». Надеюсь, что и в сезоне так же получится.
— Первый гол вы забили, потому что Клаудиньо не дотянулся. Право исполнить пенальти вы выиграли у бразильца в камень-ножницы-бумагу. Как это объясните?
— Да, в этой игре также участвовал Андрей Мостовой. Не знаю, удача это или нет, но в турнире на сборах я не выиграл, а сегодня удалось подойти к мячу и забить пенальти. А вообще все были готовы пробить, поэтому мы просто решили немного посмеяться.
|И
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|+/-
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -