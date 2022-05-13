Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал то, что жена владельца «Спартака» Зарема Салихова назвала питерскую команду «блекло-голубые».

— Рассчитываете ли вы на Дзюбу в следующем сезоне, учитывая его нынешнюю форму?

— Будут играть сильнейшие в последних матчах. По следующему сезону все вопросы к руководству. Многие вопросы еще не решены — и по лимиту, и по календарю, и по формату турнира, и по будущему игроков.

— Насколько для вас принципиален матч со «Спартаком»? Мы себе никогда не позволим назвать соперника красно-блеклым.

— Мы можем только поздравить «Спартак» с выходом в финал Кубка, давно не выходили, абсолютно заслуженно. По повод разговоров — пускай говорят те, кто это делают. Наше дело — работать. Мы будем относиться с максимальным уважением к игрокам. Соперник мощный, атакующие игроки хорошие — Промес мощно выглядит, и Соболев, и Николсон, и Зелимхан Бакаев. Вся атакующая группа действует результативно. Плюс команда действует разнообразно, использует стандартные положения. Мы думаем о том, что происходит на футбольном поле, а не вокруг него.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая.