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Семак о словах Салиховой про «Зенит»: «Пускай говорят те, кто это делают. Наше дело — работать»

Семак отреагировал на слова Салиховой, которая назвала питерскую команду «блекло-голубые»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал то, что жена владельца «Спартака» Зарема Салихова назвала питерскую команду «блекло-голубые».

— Рассчитываете ли вы на Дзюбу в следующем сезоне, учитывая его нынешнюю форму?

— Будут играть сильнейшие в последних матчах. По следующему сезону все вопросы к руководству. Многие вопросы еще не решены — и по лимиту, и по календарю, и по формату турнира, и по будущему игроков.

— Насколько для вас принципиален матч со «Спартаком»? Мы себе никогда не позволим назвать соперника красно-блеклым.

— Мы можем только поздравить «Спартак» с выходом в финал Кубка, давно не выходили, абсолютно заслуженно. По повод разговоров — пускай говорят те, кто это делают. Наше дело — работать. Мы будем относиться с максимальным уважением к игрокам. Соперник мощный, атакующие игроки хорошие — Промес мощно выглядит, и Соболев, и Николсон, и Зелимхан Бакаев. Вся атакующая группа действует результативно. Плюс команда действует разнообразно, использует стандартные положения. Мы думаем о том, что происходит на футбольном поле, а не вокруг него.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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