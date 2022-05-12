Салихова: «На ВАР с «Зенитом» назначили Иванова, блекло-голубые хотят перестраховаться»

Салихова высказалась о судействе перед матчем «Спартака» с «Зенитом» в 29-м туре Тинькофф РПЛ

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

«Опять КДК к нам цепляется. Притом что вся зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах «Спартака». Нам должны доплачивать, а не штрафовать. Благодаря «Спартаку» возродился интерес к кубковым матчам. В прошлом году уничтожали Тедеско дисквалификациями, сейчас взялись за Ваноли. Отвяжитесь уже со своими штрафами и наказаниями от тренера и клуба! Сделайте, наконец, что-нибудь конструктивное ради футбола», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Супруга владельца «Спартака» высказалась о назначении Сергей Иванова на матч против «Зенита».

«На матч с «Зенитом» назначили Иванова на ВАР. Естественно, блекло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей, как Иванов», — добавила Салихова.

Встреча «Спартака» с «Зенитом» пройдет в воскресенье, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.