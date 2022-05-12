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Салихова: «На ВАР с «Зенитом» назначили Иванова, блекло-голубые хотят перестраховаться»

Салихова высказалась о судействе перед матчем «Спартака» с «Зенитом» в 29-м туре Тинькофф РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун и Зарема Салихова.
Фото Александр Фкдоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судействе перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

«Опять КДК к нам цепляется. Притом что вся зрелищность и популярность российского футбола держится на матчах «Спартака». Нам должны доплачивать, а не штрафовать. Благодаря «Спартаку» возродился интерес к кубковым матчам. В прошлом году уничтожали Тедеско дисквалификациями, сейчас взялись за Ваноли. Отвяжитесь уже со своими штрафами и наказаниями от тренера и клуба! Сделайте, наконец, что-нибудь конструктивное ради футбола», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Супруга владельца «Спартака» высказалась о назначении Сергей Иванова на матч против «Зенита».

«На матч с «Зенитом» назначили Иванова на ВАР. Естественно, блекло-голубые хотят перестраховаться и боятся повторения истории, когда на глазах всего газпромовского руководства не удастся отметить чемпионство. Для этого и держат таких судей, как Иванов», — добавила Салихова.

Встреча «Спартака» с «Зенитом» пройдет в воскресенье, 15 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4692263-salihova-na-var-s-zenitom-naznachili-ivanova-bleklo-golubye-hotyat-perestrahovatsya.html
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И В Н П +/- О
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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 - : -
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Уфа – Арсенал
 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
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Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
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 - : -
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