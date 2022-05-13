Семак согласился, чтобы «Зенит» играл в еврокубках на нейтральном поле

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги против «Спартака». Кроме того, он высказался в отношении еврокубков.

— Если «Зениту» позволят играть на нейтральном поле в еврокубках, как вы к этому отнесетесь?

— Прекрасно. Главное — играть. Конечно, минусов много, но главное — продолжать играть.

— Как изменилась подготовка к матчам после того, как вы гарантировали титул?

— У тренерского штаба свободного времени если и стало меньше, то ненамного. Давления меньше, но была и остается практика, когда тренеры делятся своим опытом.

Напомним, российские клубы отстранили от участия в еврокубках в следующем сезоне.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая, начало — в 16.30 (мск).