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Семак: «У Ловрена и Караваева тяжелые травмы, не сыграет Крицюк. Остальные готовятся к матчу со «Спартаком»

Семак сообщил, что Ловрен, Караваев и Крицюк не сыграют в матче со «Спартаком»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, кто не сыграет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— Кто не сыграет со «Спартаком»?

— Готовятся все те, кто в последних матчах принимал участие в матчах. У Ловрена и Караваева тяжелые травмы, не сыграет Крицюк. Остальные готовятся к матчу. Будут играть сильнейшие, а после матча уже будем принимать решение — может, кого-то отпустим по тем или иным причинам.

— Бывшие футболисты «Спартака» заявляют, что нужно обыграть «Зенит». Как вы к этому относитесь?

— Мотивация играть в футбол и добиваться результата у нас есть всегда. А по поводу разговоров... Говорить кому-то нужно, а наше дело — работать, что мы и делаем.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая.

Вячеслав Караваев
Станислав Крицюк
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Деян Ловрен
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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