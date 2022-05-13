Семак: «У Ловрена и Караваева тяжелые травмы, не сыграет Крицюк. Остальные готовятся к матчу со «Спартаком»

Семак сообщил, что Ловрен, Караваев и Крицюк не сыграют в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал, кто не сыграет в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— Кто не сыграет со «Спартаком»?

— Готовятся все те, кто в последних матчах принимал участие в матчах. У Ловрена и Караваева тяжелые травмы, не сыграет Крицюк. Остальные готовятся к матчу. Будут играть сильнейшие, а после матча уже будем принимать решение — может, кого-то отпустим по тем или иным причинам.

— Бывшие футболисты «Спартака» заявляют, что нужно обыграть «Зенит». Как вы к этому относитесь?

— Мотивация играть в футбол и добиваться результата у нас есть всегда. А по поводу разговоров... Говорить кому-то нужно, а наше дело — работать, что мы и делаем.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 15 мая.