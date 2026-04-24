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Судейство

Семак — о судействе РПЛ: «Есть много слов, которыми можно назвать происходящее, но — No Comment»

Павел Лопатко
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень судейства в РПЛ. В 26-м туре арбитры приняли спорные решения в ключевых эпизодах матчей «Локомотив» — «Зенит» (0:0) и «Спартак» — «Краснодар» (1:2) с назначением пенальти за игру рукой зенитовца Игоря Дивеева в конце игры и спартаковца Наиля Умярова в конце первого тайма.

Семак вспомнил про момент с неназначением пенальти за схожую игру рукой защитника «Краснодара» Лукаса Оласы в матче 25-го тура с «Балтикой» (2:2). Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич и экспертно-судейская комиссия РФС впоследствии признали данное решение верным.

«Если Николаев (экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев. — Прим. «СЭ») выступает, арбитр с большим стажем, и говорит, что не может понять... Если Мажич после игры с «Краснодаром» выступает и говорит, что игра Оласы — это не рука, а абсолютно аналогичный момент в следующем матче — это рука... Если на ВАР сидит арбитр, который не поставил пенальти и был прав, как сказали потом в ЭСК... Они же между собой общаются (разводит руками).

Знаете, раньше такая рубрика была — No Comment («Без комментариев» на английском. — Прим. «СЭ»). Я уже несколько раз свою позицию высказал по поводу судейства, она у меня не меняется: трактовки абсолютно непонятны. Я, конечно, понимаю тех тренеров, которым постоянно лепят дисквалификации, того же Станковича, который здесь работал. Но если человек не понимает как... И мы не понимаем абсолютно. У кого-то нервы покрепче — он удаляется меньше, но это, конечно, такой... Есть много слов, которыми можно назвать происходящее, но я, пожалуй, просто оставлю No Comment», — цитирует сайт «Зенита» слова Семака с пресс-конференции.

Перед этим специалист не стал скрывать, что озадачен решением судей в моменте с игрой рукой Умярова: «Я видел обзор, моменты игры. Не понимаю абсолютно трактовки. А вы понимаете трактовки?»

После 26 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (57 очков), «Зенит» снова идет вторым (56 очков).

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Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак
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2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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