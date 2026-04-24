Семак — о судействе РПЛ: «Есть много слов, которыми можно назвать происходящее, но — No Comment»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень судейства в РПЛ. В 26-м туре арбитры приняли спорные решения в ключевых эпизодах матчей «Локомотив» — «Зенит» (0:0) и «Спартак» — «Краснодар» (1:2) с назначением пенальти за игру рукой зенитовца Игоря Дивеева в конце игры и спартаковца Наиля Умярова в конце первого тайма.
Семак вспомнил про момент с неназначением пенальти за схожую игру рукой защитника «Краснодара» Лукаса Оласы в матче 25-го тура с «Балтикой» (2:2). Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич и экспертно-судейская комиссия РФС впоследствии признали данное решение верным.
«Если Николаев (экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев. — Прим. «СЭ») выступает, арбитр с большим стажем, и говорит, что не может понять... Если Мажич после игры с «Краснодаром» выступает и говорит, что игра Оласы — это не рука, а абсолютно аналогичный момент в следующем матче — это рука... Если на ВАР сидит арбитр, который не поставил пенальти и был прав, как сказали потом в ЭСК... Они же между собой общаются (разводит руками).
Знаете, раньше такая рубрика была — No Comment («Без комментариев» на английском. — Прим. «СЭ»). Я уже несколько раз свою позицию высказал по поводу судейства, она у меня не меняется: трактовки абсолютно непонятны. Я, конечно, понимаю тех тренеров, которым постоянно лепят дисквалификации, того же Станковича, который здесь работал. Но если человек не понимает как... И мы не понимаем абсолютно. У кого-то нервы покрепче — он удаляется меньше, но это, конечно, такой... Есть много слов, которыми можно назвать происходящее, но я, пожалуй, просто оставлю No Comment», — цитирует сайт «Зенита» слова Семака с пресс-конференции.
Перед этим специалист не стал скрывать, что озадачен решением судей в моменте с игрой рукой Умярова: «Я видел обзор, моменты игры. Не понимаю абсолютно трактовки. А вы понимаете трактовки?»
После 26 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (57 очков), «Зенит» снова идет вторым (56 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1