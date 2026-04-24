Семак — о судействе РПЛ: «Есть много слов, которыми можно назвать происходящее, но — No Comment»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень судейства в РПЛ. В 26-м туре арбитры приняли спорные решения в ключевых эпизодах матчей «Локомотив» — «Зенит» (0:0) и «Спартак» — «Краснодар» (1:2) с назначением пенальти за игру рукой зенитовца Игоря Дивеева в конце игры и спартаковца Наиля Умярова в конце первого тайма.

Семак вспомнил про момент с неназначением пенальти за схожую игру рукой защитника «Краснодара» Лукаса Оласы в матче 25-го тура с «Балтикой» (2:2). Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич и экспертно-судейская комиссия РФС впоследствии признали данное решение верным.

«Если Николаев (экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев. — Прим. «СЭ») выступает, арбитр с большим стажем, и говорит, что не может понять... Если Мажич после игры с «Краснодаром» выступает и говорит, что игра Оласы — это не рука, а абсолютно аналогичный момент в следующем матче — это рука... Если на ВАР сидит арбитр, который не поставил пенальти и был прав, как сказали потом в ЭСК... Они же между собой общаются (разводит руками).

Знаете, раньше такая рубрика была — No Comment («Без комментариев» на английском. — Прим. «СЭ»). Я уже несколько раз свою позицию высказал по поводу судейства, она у меня не меняется: трактовки абсолютно непонятны. Я, конечно, понимаю тех тренеров, которым постоянно лепят дисквалификации, того же Станковича, который здесь работал. Но если человек не понимает как... И мы не понимаем абсолютно. У кого-то нервы покрепче — он удаляется меньше, но это, конечно, такой... Есть много слов, которыми можно назвать происходящее, но я, пожалуй, просто оставлю No Comment», — цитирует сайт «Зенита» слова Семака с пресс-конференции.

Перед этим специалист не стал скрывать, что озадачен решением судей в моменте с игрой рукой Умярова: «Я видел обзор, моменты игры. Не понимаю абсолютно трактовки. А вы понимаете трактовки?»

После 26 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (57 очков), «Зенит» снова идет вторым (56 очков).

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