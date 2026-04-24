Семак: «Сейчас не все зависит от «Зенита», но тем не менее нужно делать нашу работу хорошо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проанализировал ситуацию в РПЛ в преддверии матча 27-го тура с «Ахматом».

«Нам нужно сделать все, что в наших силах, приложить максимально возможные усилия для того, чтобы был максимально возможный результат. При других результатах, даже если бы мы выиграли у «Локомотива», нам также нужно было бы во всех оставшихся играх побеждать, но тогда бы все зависело только от нас. Сейчас не все зависит от нас, но тем не менее нужно делать нашу работу хорошо», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

«Зенит» (56 очков после 26 матчей) занимает второе место в таблице РПЛ. Лидирует «Краснодар» (57 очков). Третьим идет «Локомотив» (49).

