24 апреля, 12:47

Семак: «Сейчас не все зависит от «Зенита», но тем не менее нужно делать нашу работу хорошо»

Павел Лопатко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проанализировал ситуацию в РПЛ в преддверии матча 27-го тура с «Ахматом».

«Нам нужно сделать все, что в наших силах, приложить максимально возможные усилия для того, чтобы был максимально возможный результат. При других результатах, даже если бы мы выиграли у «Локомотива», нам также нужно было бы во всех оставшихся играх побеждать, но тогда бы все зависело только от нас. Сейчас не все зависит от нас, но тем не менее нужно делать нашу работу хорошо», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

«Зенит» (56 очков после 26 матчей) занимает второе место в таблице РПЛ. Лидирует «Краснодар» (57 очков). Третьим идет «Локомотив» (49).

Источник: ФК «Зенит»
Читайте также
Болельщикам на трибунах запретили пропаганду против традиционных ценностей
Сергей Шустиков: «Понял, что сегодня «Торпедо» не нужен»
Алаудинов допустил прямой конфликт НАТО и России после войны с Ираном
Уральцы проспали начало, казанцы – короли отмененных шайб, а Разин предлагает дать по башке видеооператорам. Что произошло после матча «Металлург» – «Ак Барс»
«Хочу закончить в Питтсбурге». Малкин: последняя надежда в плей-офф и будущее в «Пингвинз»
Чернобыльская авария спустя 40 лет. Что нужно знать
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Крылья Советов»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Спартак», ничья «Балтики» с «Ахматом»: видео
«Факел» — «Шинник»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Енисей»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Черноморец»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Чайка»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 22 апреля
РПЛ: видео всех голов 26-го тура 21 апреля
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала), «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
В России запретили проносить на стадионы плакаты и флаги, не соответствующие традиционным ценностям
«Пари НН» — «Спартак»: стартовые составы команд
Боярский обратился к недоброжелателям «Зенита»: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним»
Боярский: «Абсолютно уверен — «Зенит» станет чемпионом»
«Зенит» — «Ахмат»: прямая трансляция матча РПЛ
«Пари НН» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Защитник «Зенита» Дркушич — об «Ахмате»: «Качественная команда с хорошими игроками»

Семак — о судействе РПЛ: «Есть много слов, которыми можно назвать происходящее, но — No Comment»
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 6 3 53-20 57
2
 Зенит 26 16 8 2 45-17 56
3
 Локомотив 27 13 10 4 51-35 49
4
 Балтика 26 11 13 2 37-16 46
5
 ЦСКА 27 13 6 8 38-28 45
6
 Спартак 26 13 6 7 42-35 45
7
 Рубин 27 10 9 8 25-26 39
8
 Динамо 26 9 8 9 44-37 35
9
 Ахмат 26 8 8 10 31-35 32
10
 Ростов 27 6 9 12 20-29 27
11
 Кр. Советов 27 6 8 13 29-47 26
12
 Оренбург 27 6 8 13 27-38 26
13
 Акрон 26 5 9 12 32-45 24
14
 Динамо Мх 26 5 9 12 16-32 24
15
 Пари НН 26 6 4 16 22-42 22
16
 Сочи 26 5 3 18 24-54 18
Результаты / календарь
25.04 14:30 Ростов – Оренбург 0 : 1
25.04 17:00 Кр. Советов – Локомотив 2 : 0
25.04 19:30 Рубин – ЦСКА 0 : 0
26.04 14:00 Пари НН – Спартак - : -
26.04 17:00 Краснодар – Динамо Мх - : -
26.04 17:00 Динамо – Сочи - : -
26.04 19:30 Зенит – Ахмат - : -
27.04 20:00 Балтика – Акрон - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 22 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 24 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 25 1 2
