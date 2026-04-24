Сперцян — о критике «Краснодара»: «В один день говорят одно, во второй — другое»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил «СЭ» на вопрос, как относится к критике краснодарской команды.

«Мы выходим и играем. Эксперты говорят? А мы при чем? В один день говорят одно, а в другой — другое», — сказал Сперцян «СЭ».

После 26 туров «Краснодар» с 57 очками занимает первое место в РПЛ, опережая на 1 очко «Зенит».