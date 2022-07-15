Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:16

Семак назвал ошибки «Зенита» в матче с «Химками»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

— Игра, как и ожидалось, сложная, — сказал Семак на пресс-конференции. — Первые матчи всегда требуют всплеска сил. В первые 15 минут хорошо контролировали мяч. Те ошибки, которые допускали сегодня в обороне, не позволили нам сегодня победить. В обороне сегодня сыграли далеко не лучшим образом. Результат заслуженный. И Химки рисковали в какие-то моменты, потому что нужно было отыгрывать. Нужно было сыграть понадежнее.

— Какие чувства были на последних минутах, когда на последних минутах чуть не залетел в ворота еще один матч?

— Любой результат, который случается, он случается для чего-то. Мы получаем то, что мы заслуживаем. По сегодняшней игре не могу сказать, что мы заслуживаем победу. Надо больше работать.

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.

«Химки» 24 июля на выезде у себя дома сыграют с «Нижним Новгородом».

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Он отказывал «Милану», общался с Дедом Хасаном и загубил карьеру из-за тройного разрыва крестов. Трагическая судьба спартаковца Александра Козлова, умершего в 29 лет
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Капитан «Химок» Тихий считают закономерной ничью против «Зенита»
Юран рассказал, что больше не рассчитывает на Набиуллина в «Химках»
Юран заявил, что у Набиуллина есть предложения от «Рубина» и «Торпедо»
Юран: «Неплохо сыграли с «Зенитом», но мне этого мало»
Семак о Бакаеве: «Надо доказывать, что он достоин играть в старте»
Суперсенсация на старте РПЛ: «Зенит» теряет очки в Химках
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин: «Матч с «Химками» — пример того, как соперничать с «Зенитом» за чемпионство»

Семак рассказал о ситуации с легионерами «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости