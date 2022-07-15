Семак назвал ошибки «Зенита» в матче с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

— Игра, как и ожидалось, сложная, — сказал Семак на пресс-конференции. — Первые матчи всегда требуют всплеска сил. В первые 15 минут хорошо контролировали мяч. Те ошибки, которые допускали сегодня в обороне, не позволили нам сегодня победить. В обороне сегодня сыграли далеко не лучшим образом. Результат заслуженный. И Химки рисковали в какие-то моменты, потому что нужно было отыгрывать. Нужно было сыграть понадежнее.

— Какие чувства были на последних минутах, когда на последних минутах чуть не залетел в ворота еще один матч?

— Любой результат, который случается, он случается для чего-то. Мы получаем то, что мы заслуживаем. По сегодняшней игре не могу сказать, что мы заслуживаем победу. Надо больше работать.

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.

«Химки» 24 июля на выезде у себя дома сыграют с «Нижним Новгородом».