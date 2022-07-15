Семин отреагировал на ничью в матче между «Зенитом» и «Химками»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничейный результат в матче первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом» (1:1).

«У нас все время стоит вопрос о том, можно ли соперничать с «Зенитом». На сегодняшний момент Сергей Юран дал модель, при которой с «Зенитом» можно соперничать. Если бы у Юрана были более мастеровитые игроки, то, думаю, он мог бы рассчитывать и на победу. Сегодняшний матч — пример, как соперничать с «Зенитом» и бороться за первое место», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По ходу матча «Химки» уступали с минимальным счетом, но благодаря голу Резиуана Мирзова на 84-й минуте подмосковный клуб сравнял счет.