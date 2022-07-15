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Сегодня, 22:15

Семин: «Матч с «Химками» — пример того, как соперничать с «Зенитом» за чемпионство»

Семин отреагировал на ничью в матче между «Зенитом» и «Химками»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничейный результат в матче первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом» (1:1).

«У нас все время стоит вопрос о том, можно ли соперничать с «Зенитом». На сегодняшний момент Сергей Юран дал модель, при которой с «Зенитом» можно соперничать. Если бы у Юрана были более мастеровитые игроки, то, думаю, он мог бы рассчитывать и на победу. Сегодняшний матч — пример, как соперничать с «Зенитом» и бороться за первое место», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По ходу матча «Химки» уступали с минимальным счетом, но благодаря голу Резиуана Мирзова на 84-й минуте подмосковный клуб сравнял счет.

РПЛ
ФК Зенит
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В «Химках» прокомментировали ничью с «Зенитом»: «Во втором тайме мы были ближе к победе»

Семак назвал ошибки «Зенита» в матче с «Химками»
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
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Зенит

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