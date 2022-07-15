Семак рассказал о ситуации с легионерами «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча против «Химок» (1:1) в матче первого тура РПЛ рассказал о ситуации с легионерами команды.

— Есть ли такая практика переподписания игроков в «Зените»? Есть конкретика по Венделу и в целом по легионерам?

— Нет, конкретики нет. По поводу бумаг, насколько это все имеет юридическую силу, это вопрос к юристам.

— Довольны ли игрой Родригао?

— Ошибки будем разбирать, не буду переходить на личность. В обороне в целом не было надежности. Мы ошибались в простых ситуациях. Это я связываю в большей степени с эмоциональной составляющей, не смогли так же, как в Суперкубке выложиться.