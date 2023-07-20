Семак: «Фернандеса можно будет увидеть на футбольном поле уже в ближайших матчах»

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак прокомментировал физическое состояние новичка команды Марио Фернандеса.

«Марио — профессионал. Конечно, время без игровой практики и игрового тонуса действительно добавляет определенные сложности, но его профессионализм и желание, с которым он работает, позволят увидеть его на футбольном поле уже в ближайших матчах. У него все для этого есть», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.

В 1-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН» на выезде. Матч пройдет в субботу, 22 июля, начало — в 15.15 мск.