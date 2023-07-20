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Игнатьев: «Черчесов — один из лучших российских тренеров, любой клуб РПЛ заинтересован в нем»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер национальной команды России Борис Игнатьев высказался о возможном возвращении Станислава Черчесова в чемпионат России.

«Несколько неожиданное решение от «Ференцвароша». Вроде у них все в порядке было по результатам, и тут такое событие. Конечно, поражение болезненное, но, возможно, не стоило рубить с плеча. Хотя с Лигой чемпионов всегда связаны большие финансовые ожидания клуба, наверное, поэтому было принято такое строгое решение. Думаю, Черчесов захочет немного отдохнуть от футбола. Проблем с дальнейшим трудоустройством у него не будет. Черчесов — один из лучших российских тренеров, любой клуб РПЛ заинтересован в нем», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

19 июля «Ференцварош» объявил, что Черчесов покинул пост главного тренера клуба. Российский специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» дважды выигрывал чемпионат Венгрии и становился обладателем Кубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-cherchesov-odin-iz-luchshih-rossijskih-trenerov-lyuboj-klub-rpl-zainteresovan-v-nem/
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
Борис Игнатьев
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