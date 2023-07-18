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Фернандес отреагировал на слухи о том, что «Зенит» не хотел подписывать с ним контракт из-за лишнего веса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото ФК «Зенит»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес опроверг информацию о том, что сине-бело-голубые откладывали объявление о его переходе из-за лишнего веса игрока.

«В эти дни было много странных новостей. Говорили про мой лишний вес, что якобы из?за этого «Зенит» не хочет подписывать со мной контракт. Все это абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это было нужно. Что касается моей физической формы, то я три месяца без футбола, но чувствую себя прекрасно. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее оказаться в нужных для «Зенита» кондициях и помогать команде на поле», — приводит слова Фернандеса matchtv.ru.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.

Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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