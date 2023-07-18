«Зенит» показал, сколько на самом деле весит Марио Фернандес

«Зенит» опубликовал видео, в котором показывает результаты контрольного взвешивания защитника Марио Фернандеса.

Пресс-служба клуба в описании к ролику написала: «В сеть слили видео контрольного взвешивания бразильца!» Весы показали, что Фернандес весит 85 кг.

Ранее Фернандес опроверг информацию о том, что сине-бело-голубые откладывали объявление о его переходе из-за его лишнего веса.

17 июля «Зенит» 17 июля объявил о подписании с 32-летним футболистом контракта до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.