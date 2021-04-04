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Главный тренер «Урала» поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом»

13:53
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

«Футболисты из сборных вернулись, живы-здоровы. Посмотрим на их состояние на футбольном поле. Надеемся, что Арсен Адамов сможет полноценно заменить Дениса Кулакова. Он с нами уже давно работает, знает наши принципы. Молодой парень, перспективный, поэтому доверили ему место на правой бровке. Является ли принципиальным матч против Парфенова, с которым мы работали вместе? Тренеры на поле не выходят. У нас просто очередной соперник, которого мы хотим победить», — сказал в эфире «Матч Премьер» Матвеев.

Матч «Урал» — «Арсенал» состоится сегодня, 4 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Урал — Арсенал Т

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