Главный тренер «Урала» поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом»
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».
«Футболисты из сборных вернулись, живы-здоровы. Посмотрим на их состояние на футбольном поле. Надеемся, что Арсен Адамов сможет полноценно заменить Дениса Кулакова. Он с нами уже давно работает, знает наши принципы. Молодой парень, перспективный, поэтому доверили ему место на правой бровке. Является ли принципиальным матч против Парфенова, с которым мы работали вместе? Тренеры на поле не выходят. У нас просто очередной соперник, которого мы хотим победить», — сказал в эфире «Матч Премьер» Матвеев.
Матч «Урал» — «Арсенал» состоится сегодня, 4 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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