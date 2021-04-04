Парфенов рассказал, с каким настроением приехал на матч против «Урала»
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
«Приехал в Екатеринбург с хорошим настроением, увидеть хорошо знакомых людей, с которыми два года шли бок о бок и давали достаточно неплохой результат. Принципиальным ли для меня является матч против Юрия Матвеева, с которым мы работали в одном тренерском штабе? Наверное, неправильно об этом говорить. Нам не нужно кому-то что-то доказывать. Прежде всего, играют «Урал» и «Арсенал». Матч имеет большую значимость для команд и положения в турнирной таблице, это в первую очередь», — сказал в эфире «Матч Премьер» Парфенов.
Дмитрий Парфенов возглавлял «Урал» с мая 2018 года по июль 2020 года.
Матч «Урал» — «Арсенал» состоится сегодня, 4 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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