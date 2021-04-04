Парфенов рассказал, с каким настроением приехал на матч против «Урала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

«Приехал в Екатеринбург с хорошим настроением, увидеть хорошо знакомых людей, с которыми два года шли бок о бок и давали достаточно неплохой результат. Принципиальным ли для меня является матч против Юрия Матвеева, с которым мы работали в одном тренерском штабе? Наверное, неправильно об этом говорить. Нам не нужно кому-то что-то доказывать. Прежде всего, играют «Урал» и «Арсенал». Матч имеет большую значимость для команд и положения в турнирной таблице, это в первую очередь», — сказал в эфире «Матч Премьер» Парфенов.

Дмитрий Парфенов возглавлял «Урал» с мая 2018 года по июль 2020 года.

Матч «Урал» — «Арсенал» состоится сегодня, 4 апреля. Начало встречи — в 14.00 (мск).