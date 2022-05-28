Главный тренер «Уфы» ушел со скамейки до завершения ответного матча с «Оренбургом»

«Оренбург» со счетом 2:1 победил «Уфу» во втором стыковом матче и завоевал путевку в Тинькофф РПЛ сезона-2022/23.

«Оренбург» забил решающий гол на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.

Сразу после этого главный тренер «Уфы» Алескей Стукалов ушел со скамейки, хотя встреча еще продолжалась несколько минут.

Первый стыковой матч в Оренбурге завершился со счетом 2:2. «Оренбург» победил «Уфу» по сумме двух матчей и завоевал путевку в РПЛ на следующий сезон.