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Сегодня, 18:07

Отец Агаларова рассказал о будущем сына в «Уфе»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем сына в клубе после поражения от «Оренбурга» в ответном стыковом матче за право вступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23 (1:2).

«Очень расстроен, что «Уфа» проиграла. Обсуждали ли мы с сыном его будущее в клубе, если «Уфа» вылетит в ФНЛ? Нет, об этом речи не было, не говорили», — сказал Агаларов «СЭ».

Первая встреча, которая состоялась в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей вышел в РПЛ на следующий сезон.

Гамид Агаларов
ФК Оренбург
ФК Уфа
2
1
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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