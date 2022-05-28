Отец Агаларова рассказал о будущем сына в «Уфе»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем сына в клубе после поражения от «Оренбурга» в ответном стыковом матче за право вступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23 (1:2).

«Очень расстроен, что «Уфа» проиграла. Обсуждали ли мы с сыном его будущее в клубе, если «Уфа» вылетит в ФНЛ? Нет, об этом речи не было, не говорили», — сказал Агаларов «СЭ».

Первая встреча, которая состоялась в Оренбурге, завершилась со счетом 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей вышел в РПЛ на следующий сезон.