В «Оренбурге» отреагировали на выход в РПЛ: «Эмоции переполняют! Мы это заслужили»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в стыковом матче за право выступления в РПЛ.

«Эмоции переполняют! Мы заслуживали этот выход. Очень рады и счастливы, что все получилось. Перед игрой понимали, что играть предстоит не 80 минут, а 90 с добавленными, поэтому до самого конца верили, что получится забить. Мы понимали, что заслуживаем играть в РПЛ. К сожалению, концовка сезона чуть смазала картину. Но стыки показали, что мы можем обыграть команду РПЛ и заслуженно подняться. Все хорошо, мы счастливы!» — сказал Андреев «СЭ».

Общий счет по итогам двух матчей — 4:3 в пользу «Оренбурга».