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Сегодня, 18:13

В «Оренбурге» отреагировали на выход в РПЛ: «Эмоции переполняют! Мы это заслужили»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в стыковом матче за право выступления в РПЛ.

«Эмоции переполняют! Мы заслуживали этот выход. Очень рады и счастливы, что все получилось. Перед игрой понимали, что играть предстоит не 80 минут, а 90 с добавленными, поэтому до самого конца верили, что получится забить. Мы понимали, что заслуживаем играть в РПЛ. К сожалению, концовка сезона чуть смазала картину. Но стыки показали, что мы можем обыграть команду РПЛ и заслуженно подняться. Все хорошо, мы счастливы!» — сказал Андреев «СЭ».

Общий счет по итогам двух матчей — 4:3 в пользу «Оренбурга».

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ФК Оренбург
ФК Уфа
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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П
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Зенит

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Краснодар

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